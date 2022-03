Firefox teste des publicités en arrière-plan sur son application mobile

Mozilla réalise en ce moment un test qui ne plaira pas à tout le monde, à savoir des publicités en arrière-plan sur Firefox. Cela semble uniquement concerner l’application Android du navigateur, du moins pour l’instant.

Un test pour des publicités en arrière-plan

Un utilisateur sur Reddit dispose de la version bêta de Firefox sur Android et a eu la surprise d’avoir une publicité en arrière-plan, sur la page où l’on retrouve les favoris et les collections. En l’occurrence, la publicité concerne Alerte rouge, le prochain film Pixar qui arrive dans quelques jours sur Disney+.

Si l’utilisateur clique dessus, il est renvoyé sur cette page qui permet de voir une vidéo en rapport avec le film, de participer à un concours pour gagner un mois d’abonnement à Disney+, d’avoir des autocollants et d’autres éléments. Il est également possible d’obtenir un thème d’Alerte rouge pour la version ordinateur de Firefox.

Il sera intéressant de voir jusqu’où Mozilla ira. Va-t-on réellement retrouver des publicités en arrière-plan dans la version stable de Firefox sur mobile ? Tout dépendra des résultats du test. Il serait étonnant qu’une majorité des utilisateurs approuvent un tel choix, l’avenir nous le dira.

En l’état, le test semble concerner quelques utilisateurs et non la totalité. Mozilla a peut-être choisi une région en particulier. Le page publicitaire étant seulement en anglais, on peut imaginer qu’il s’agit d’une campagne publicitaire pour les États-Unis ou un autre pays anglophone.