Discord annonce l’arrivée de publicités sur son application mobile

Discord annonce que son application mobile va ajouter des publicités à partir de juin 2025. Il s’agira en l’occurrence du format « Quêtes Vidéo » qui existe déjà sur l’application pour ordinateur.

Arrivée des publicités sur l’application mobile de Discord

Le test initial du format « Quêtes vidéo » sur mobile sera lancé en juin 2025, offrant aux annonceurs une occasion de présenter des bandes-annonces, de faire des annonces et de mettre en valeur le contenu premium auprès de la communauté de joueurs de Discord. Cette première itération sur mobile se concentre sur les objectifs de notoriété de la marque, en offrant une expérience utilisateur de premier ordre avec un format plein écran et des récompenses à la clé.

La plateforme publicitaire de Discord propose son format de quêtes récompensées premium, qui se décline désormais en deux variétés :

Quêtes vidéo : axé sur la sensibilisation, ce format est idéal pour les bandes-annonces, les annonces de nouvelles saisons, les contenus téléchargeables (DLC) et d’autres contenus vidéo. L’extension prochaine des Quêtes vidéo sur mobile permettra aux annonceurs d’étendre la portée de leurs campagnes, d’ouvrir la porte à de nouvelles opportunités publicitaires telles que les jeux mobiles et bien d’autres choses encore.

Quêtes de jeu : conçues pour stimuler le jeu, ces quêtes obligent les utilisateurs à jouer ou à streamer un jeu pour débloquer des récompenses, créant ainsi un lien entre les joueurs et les jeux qu'ils aiment.

« L’extension de notre plateforme publicitaire au mobile est une évolution évidente et naturelle de notre stratégie », déclare Peter Sellis, vice-président du produit chez Discord. « Notre mission est de créer la plateforme publicitaire la plus authentique et la plus centrée sur les joueurs de la galaxie. Cette expansion permettra aux marques partenaires d’accéder à l’audience mobile multiplateforme très engagée de Discord et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises de se connecter à notre communauté de manière significative et performante ».