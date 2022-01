Alerte rouge (Pixar) zappe le cinéma pour sortir sur Disney+

Du changement pour Alerte rouge, le nouveau film Pixar sortira finalement sur Disney+ et non plus au cinéma. Il sera disponible le 11 mars prochain. Jusqu’à présent, la sortie (française) au cinéma était le 30 mars.

Arrivée directe sur Disney+ pour Alerte rouge

Dans un communiqué, Disney assure que les abonnés à Disney+ « ont accueilli avec enthousiasme » Soul et Luca, deux films Pixar. « Nous sommes impatients de leur présenter le prochain long métrage incroyable de Pixar, Alerte rouge », déclare Kareem Daniel, le président de la branche média et distribution de divertissement chez Disney. « Compte tenu du retard pris dans la reprise du box-office, en particulier pour les films familiaux, la flexibilité reste au cœur de nos décisions de distribution, car nous donnons la priorité à la diffusion du contenu inégalé de la Walt Disney Company aux publics du monde entier », a-t-il ajouté.

Voici le synopsis du film :

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions — ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps — elle se transforme en panda roux géant !

Rendez-vous donc le 11 mars 2022 pour découvrir Alerte rouge directement sur Disney+. Ce sera inclus dans l’abonnement de base, il n’y aura pas de supplément comme cela peut parfois arriver. Cela dit, cette histoire de supplément n’existe pas en France au vu de la loi.