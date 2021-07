Alerte Rouge : dans le prochain Pixar, une ado sensible se transforme… en Panda Roux géant (trailer)

Après Soul et Luca, le studio Pixar continue de creuser le sillon des scénarios originaux, et c’est à chaque fois une vraie bouffée d’air frais. Alerte Rouge raconte l’histoire de Mei Lee, une ado de 13 ans pas forcément beaucoup plus sensible que les autres filles de son âge si ce n’est que la gamine a une fâcheuse tendance à se transformer en Panda Roux géant dès que l’émotion devient trop forte !

Ce premier trailer est la démonstration que Pixar n’a rien perdu de ses talents comiques. La séquence où la mère apparait est traitée à la façon d’un film d’horreur, ce qui permet de symboliser à merveille l’état de honte de Mei Lee. Quant au Panda Roux, il vraiment est aussi mignon que géant. Si l’on part du postulat que tout le reste du film est à ce niveau de qualité, il y a vraiment de quoi bouillir d’impatience. Alerte Rouge sortira en salles le 9 mars 2022.