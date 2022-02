Quelques semaines seulement après avoir nié l’abandon du développement d’un OS pour la AR/VR, Meta aurait entièrement démantelé l’équipe de plus de 300 ingénieurs qui travaillait sur le projet. Si l’on en croit en effet le site The Information, qui était déjà à l’origine de la première fuite, Meta aurait donc cette fois totalement annulé XROS, son projet de système d’exploitation « maison » dédié à la réalité mixte (casque VR et lunettes AR). La décision n’a pas du être simple à prendre sachant que Meta travaillait sur XROS depuis déjà près de 4 ans !

Toujours selon The Information, les ingénieurs qui travaillaient sur XROS ont été dispatché sur d’autres divisions du groupe Meta. Interrogé sur la situation en cours, Meta a répondu par un long communiqué qui semble confirmer par la bande l’abandon d’XROS : « Nous faisons constamment évoluer la structure de nos équipes pour nous aider à commercialiser rapidement d’excellents produits. En intégrant davantage d’ingénieurs OS directement dans nos équipes AR et VR, nous pouvons accélérer le développement de solutions hyper adaptées à chaque gamme de produits. Comme nous l’avons déjà dit, nous suivons plusieurs directions techniques pour les construire et nous restons déterminés à construire des systèmes hautement spécialisés. Nous continuons à investir et à optimiser pour agir rapidement et ainsi pouvoir atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. »

Les prochains casques Meta Quest ou Cambria devraient donc continuer de tourner sur une version modifiée d’Android, un choix par défaut qui pourrait bien à terme constituer une fragilité face à un Apple VR qui embarquera un OS dédié (RealityOS ?) sans doute ultra optimisé jusqu’aux plus petites briques du système.