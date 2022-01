Meta dément ne plus travailler sur un OS maison pour la AR/VR (en quelque sorte…)

Meta a t-il arrêté de travailler sur un système d’exploitation maison pour la VR/AR (et donc pour ses prochains casque Meta Quest) ? Le site The Information affirmait hier que la société dirigée par Mark Zuckerberg avait arrêter de développer son propre OS dédié aux produits AR/VR et que le projet était désormais au point mort malgré les centaines d’ingénieurs impliqués dans le projet. Rappelons à ce sujet que les casques Oculus/Meta Quest tournent actuellement sous un fork Android.

Cette « fuite » a rapidement fait réagir Meta. Gabriel Aul, l’un des dirigeants du Reality Labs Engineering de Meta, a semble t-il démenti cette information… dans des termes qui peuvent néanmoins prêter à confusion : « Nous poursuivons plusieurs directions techniques dans nos efforts pour créer des systèmes d’exploitation @RealityLabs, nous travaillons toujours sur un système d’exploitation hautement spécialisé pour nos appareils – nous restons très investis dans ce travail et continuons à consacrer les ressources nécessaires pour développer cela ». Et de conclure :« Nous agrandissons cette équipe, nous ne la réduisons pas. ».

Ce démenti en est-il vraiment un ? Les termes utilisés par le VP de Meta peuvent aussi être compris comme la confirmation que des efforts sont entrepris dans l’amélioration de l’OS actuel du Meta Quest, et c’est d’ailleurs ainsi que l’interprètent certains journalistes américains. La question d’un OS Maison reviendra de toute façon sur la table sachant qu’Apple lancera certainement son propre casque VR avec un OS « maison » intégré (vrOS ?).