AR/VR : Meta (Facebook) suspend le développement d’un système d’exploitation maison

Meta, la maison-mère de Facebook, a décidé de suspendre le développement d’un système d’exploitation maison pour ses produits de réalité augmentée et virtuelle, selon The Information. La pause est une réalité depuis le mois de novembre.

Une pause chez Meta pour le système d’exploitation AR et VR

Le travail sur le système d’exploitation était en cours depuis 2017 et a impliqué plus de 300 employés de Meta. Il n’est pas précisé ce qui leur est arrivé suite à la pause du projet.

Les appareils Oculus existants, comme le Quest 2, fonctionnent avec une version modifiée d’Android appelée VROS. Mais Meta veut concevoir un nouveau système d’exploitation à partir de zéro pour soutenir ses ambitions dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Le projet a pour nom de code XROS. La raison de l’abandon du projet n’est pas claire, mais la société pourrait toujours faire revivre certains aspects du système d’exploitation à une date ultérieure.

Meta compte se focaliser à modifier une version open source d’Android plutôt que développer son propre système d’exploitation dans l’avenir proche. Cette décision doit permettre au groupe d’économiser de l’argent et des ressources d’ingénierie, mais cela lie étroitement les aspirations de Meta en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle à Google.

Cette décision semble être un revers considérable pour l’objectif à long terme de Meta d’être plus indépendant et de développer son propre matériel. En particulier, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s’inquiète depuis plus de dix ans du niveau de contrôle qu’Apple et Google exercent sur les appareils qui sont essentiels au modèle économique de Meta.