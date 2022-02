Sans surprise, Samsung a dominé le marché des smartphones pliables en 2021

Samsung avait dominé le marché des smartphones pliables en 2020 et cela a continué en 2021. Il faut dire que le constructeur a peu de concurrents sur ce secteur.

Samsung est premier des ventes

Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, rapporte que la part de marché de Samsung pour les smartphones pliables en 2021 a été de 88%. C’est en hausse par rapport à 2020 où la part était de 86%. Autant dire que l’avance est très confortable. Cela va en tout cas renforcer la confiance de Samsung pour l’avenir avec ses futurs modèles.

Outre une part de marché confortable, les deux premiers smartphones pliables les plus vendus l’année dernière étaient des modèles de Samsung. Il est fort possible que ce soit les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Pour ce qui est du top 5 des ventes, quatre modèles venaient de Samsung.

Étant donné que de nouveaux acteurs entrent sur le marché des smartphones pliables, la concurrence dans ce nouveau segment va augmenter. Il y a des constructeurs chinois comme OPPO et Huawei qui ont déjà lancé de tels téléphones. Cependant, le modèle d’Oppo est limité à la Chine (celui de Huawei a été officialisé pour la France). Pour sa part, Samsung propose ses modèles dans de nombreux pays, ce qui lui donne un joli avantage par rapport à ses concurrents.