Huawei vient tout juste d’officialiser le lancement prochain en Europe (et donc en France) du Huawei P50 Pocket, un smartphone de type clamshell à écran pliable dont le design très « précieux » fera sans doute le bonheur des fashionistas (15,2 mm une fois plié).



Concurrent direct du Galaxy Z Flip 3, le Huawei P50 Pocket a pour principale originalité de disposer d’un mini écran circulaire situé au dos qui permet de se « voir » lors de la prise de clichés selfie et affiche aussi des notifications. L’écran principale est un OLED 21:9 de 6,9 pouces au taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz, et l’on remarque les gros efforts faits sur la charnière, totalement invisible cette fois.

A l’intérieur on retrouve un Snapdragon 888, mais malheureusement sans compatibilité 5G. Le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. La batterie culmine à 4000 mAh et le bloc photo promet d’excellents résultats (comme toujours chez Huawei), avec son grand-angle de 40 mégapixels (f/1.8), son ultra-grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2) et un troisième capteur « ultra-spectre » de 40 mégapixels. Un mode Macro est aussi présent. Huawei assure en outre que l’ISP du P50 Pocket améliore considérablement les photos de nuit par rapport à la génération précédente (P40).

Le Huawei P50 Pocket sera disponible en deux versions : la Premium Edition (coloris or) est proposée à la vente dès aujourd’hui au prix de 1599 euros (les ventes démarrent à 14 h) tandis que le modèle standard sera vendu à partir du 1er mars prochain au prix de 1299 euros. A noter que les services Google ne seront pas disponibles sur ces modèles (une conséquence de l’embargo américain sur Huawei).