Huawei annonce le P50 Pocket, un smartphone pliable avec un écran externe circulaire

Huawei a présenté aujourd’hui un nouveau smartphone pliable, le P50 Pocket. Sa particularité se situe à l’extérieur avec un écran circulaire. De manière générale, on se situe sur un smartphone haut de gamme. Il vient concurrencer le Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Présentation du Huawei P50 Pocket

Le P50 Pocket de Huawei embarque la puce Snapdragon 888 pour de très bonnes performances, bien que ce ne soit pas techniquement le dernier processeur en date de Qualcomm. On soulignera au passage qu’il y a le support de la 4G, mais pas de la 5G. C’est fort dommage au vu du prix.

Toujours au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve 8 ou 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go d’espace de stockage et une batterie de 4 000 mAh. Huawei annonce aussi le support de la recharge rapide filaire à 40 W. Le constructeur ne dit pas cependant combien de temps il faut pour passer de 0% à 100%.

Du côté des capteurs photo, Huawei en propose trois. Le principal fait 40 mégapixels (quad pixels, f/1.79), l’ultra grand-angle fait 13 mégapixels (f/2.2) et le troisième pour les photos en basse luminosité fait 32 mégapixels (f/1.8). On retrouve par ailleurs la possibilité de filmer en 4K avec le capteur principal, ainsi qu’au ralenti en 1080p à 960 images par seconde. Concernant le capteur photo frontal, il fait 10,7 mégapixels.

Un écran externe circulaire pour diverses fonctions

Place maintenant au fameux écran externe circulaire du Huawei P50 Pocket. Il s’agit d’une dalle OLED de 1,04 pouce avec une définition de 340 x 340 pixels. Il est possible d’y afficher certains éléments, comme les notifications, l’appareil photo en mode selfie, la navigation GPS quand on est à pied et plus encore. L’idée est de ne pas devoir ouvrir son smartphone pour certaines tâches.

Concernant l’écran principal quand le téléphone est ouvert, il s’agit d’une dalle OLED de 6,9 pouces avec une définition de 2 790 x 1 188 pixels et un taux d’affichage de 120 Hz.

Huawei partage le reste des caractéristiques techniques : port USB-C, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, capteur d’empreintes sur la tranche, double SIM et support des cartes d’extensions de stockage (NM Card). Le smartphone tourne sous Harmony OS 2.0 et pèse 190 grammes.

Prix et disponibilité

Pour le moment, le Huawei P50 Pocket est annoncé avec une disponibilité en Chine. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 8 988 yuans (1 244 euros). Cela grimpe à 10 988 yuans (1 521 euros) pour la variante avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le constructeur n’a encore rien dit pour l’international.