PlatinumGames n’est pas opposé… à son propre rachat (allo Phil ?) !

L’heure est aux rachats dans le secteur des jeux vidéo. Quelques semaines après le rachat massif d’Activision Blizzard par Microsoft pour un montant record de 67 milliards de dollars et peu de temps après l’acquisition de Bungie (Halo, Destiny) par SIE (Sony Interactive Entertainment), le secteur a toujours la fringale. On a ainsi appris il y a quelques heures que Nacon venait de s’offrir Daedalic Entertainment (Gollum) pour plus de 50 millions d’euros (et dispose désormais de 16 studios au total !), mais aussi que PlatinumGames, le studio à qui l’on doit les chefs d’oeuvres Nier Automata et Bayonetta, ne serait pas opposé… à son propre rachat !

Atsushi Inaba, le CEO de PlatinumGames a ainsi brossé les contours de ce rachat dans les colonnes du site VGC : « Le plus important pour nous est de garder la liberté de créer les jeux que nous voulons. De ce que j’ai pu entendre concernant les récentes acquisitions, je ne pense pas que Microsoft contrôlera étroitement le travail d’Activision au point d’ôter toute liberté… Je ne pense pas que ce sera une relation de ce type. Je pense qu’il y aura beaucoup de respect mutuel et qu’Activision pourra continuer à faire ce qu’il fait le mieux. Au bout du compte, c’est ce qui est le plus important pour nous également, quelle que soit la forme que cela prenne pour nous et notre entreprise. Je ne refuserais donc aucune proposition à partir du moment où notre liberté serait toujours respectée. »

PlatinumGames pose donc les conditions d’un rachat qu’il semble juger souhaitable – besoin de financements pour un gros projet ou pour relancer le projet inachevé Scalebound ? – et fait au passage un énorme appel du pied à Phil Spencer, le boss de Xbox et de la division Microsoft Gaming. Reste que l’on voit mal comment Philou pourrait répondre favorablement à cet appel : le rachat d’Activision Blizzard est en cours de validation (ou de refus) par les autorités de régulation européennes, américaines et chinoises, et un nouveau rachat durant cette période serait sans doute un mauvais signe envoyé aux régulateurs anti-trust. Sony a les coudées plus franches, sachant que sa stratégie de rachats au goutte à goutte (5 rachats en 12 mois tout de même…) lui permet pour l’instant de passer entre les mailles des régulateurs.