Epic Games annonce avoir franchi un palier : il y a désormais plus de 500 millions de comptes Epic Games. Beaucoup d’entre eux sont utilisés pour acheter et jouer sur PC. Il y a également une partie qui concerne les joueurs sur consoles et smartphones pour des jeux comme Fortnite et Rocket League.

Plus de 500 millions de comptes Epic Games

Ceux qui jouent à Fortnite sur console, par exemple, n’ont pas besoin de créer un compte Epic Games. Au lieu de cela, ils auront un compte Epic Games « sans nom » qui n’a pas son propre nom d’affichage ou une adresse e-mail qui lui est attachée. Fortnite comptait plus de 350 millions de joueurs inscrits en mai 2020, et ceux-ci semblent représenter une part importante de ce nombre de 500 millions.

L’Epic Games Store a atteint plus de 194 millions d’utilisateurs en 2021, soit une augmentation de 34 millions par rapport à l’année précédente. La société a déclaré que « les utilisateurs actifs quotidiens ont atteint un pic de 31,1 millions, et les utilisateurs connectés en simultané ont atteint 13,2 millions », tandis qu’il y avait 62 millions d’utilisateurs actifs mensuels en décembre.

Des jeux gratuits qui attirent

L’un des moyens pour attirer des joueurs sur l’Epic Games Store est d’offrir des jeux chaque semaine. La qualité varie, mais il y a déjà eu de gros jeux. En 2020 par exemple, les joueurs ont pu récupérer gratuitement GTA 5. L’Epic Games Store a attiré 7 millions de nouveaux joueurs rien qu’en 24 heures avec cette offre. Au passage, les jeux gratuits vont continuer à être disponibles en 2022.

D’autre part, les joueurs ont dépensé 840 millions de dollars en 2021 sur l’Epic Games Store, soit une augmentation de 20% par rapport à 2020. Un peu plus d’un tiers de cette somme a été dépensé pour des jeux tiers. L’année dernière, les jeux tiers les plus vendus sur la boutique ont été Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hitman 3, Far Cry 6, Genshin Impact, Darkest Dungeon, Kena : Bridge of Spirits, Chivalry 2 et GTA 5.