Epic Games va continuer à proposer des jeux gratuits en 2022

L’Epic Games Store propose chaque semaine des jeux gratuits et cela va continuer en 2022. Cela fait près de deux ans maintenant que ce cadeau est fait aux joueurs et Epic Games confirme que cela va continuer.

Toujours des jeux gratuits en 2022

« Nous sommes heureux de confirmer que les jeux gratuits hebdomadaires continueront en 2022 », indique Epic Games. Le groupe en profite pour revenir sur l’année 2021 avec 89 jeux offerts, soit l’équivalent de 2 120 dollars. Les joueurs de la plateforme ont réclamé les jeux à hauteur de 765 millions de fois. De plus, 76 jeux gratuits ont battu leurs records d’utilisateurs simultanés sur PC, avec une moyenne de 13 fois leurs records historiques. « C’est un engagement incroyable », indique Epic Games.

En outre, les joueurs ont dépensé environ 840 millions de dollars sur l’Epic Games Store durant 2021, soit une augmentation de 20% par rapport à 2020. Les jeux tiers ont représenté plus de 300 millions de dollars, soit une hausse de 12%. Les promotions de la fin d’année ont également enregistré des chiffres importants, avec plus de 31 millions de personnes participant à l’événement, achetant 159 millions d’articles (soit une augmentation de 14% par rapport à la vente de 2020) au total.

2022 sera aussi une année de nouveautés sur l’Epic Games Store. Le groupe prévoit de réorganiser le launcher pour un meilleur contrôle des téléchargements et des filtres, de mettre en place des profils de joueurs pour le suivi des réalisations et des temps de jeu, des hubs de jeu, d’ajouter des régions supplémentaires prises en charge par l’Epic Wallet et plus encore tout au long de l’année.