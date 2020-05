GTA V est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

Télécharger gratuitement et légalement Grand Theft Auto V ? C’est maintenant possible ! En effet, l’Epic Games Store offre le jeu de Rockstar en ce moment. La gratuité est proposée jusqu’au 21 mai et toute personne qui réclame le jeu le conserve gratuitement à vie.

Il y a comme un problème en ce moment par contre. En effet, les joueurs se sont jetés sur l’offre, à tel point que les serveurs de l’Epic Games Store n’ont pas tenu et affichent une erreur en ce moment. « Une erreur inattendue s’est produite », peut-on lire quand on se rend sur le concurrent de Steam. Les équipes sont au courant et ont communiqué à ce sujet sur Twitter :

C'est qu'il y en a du monde… Nous faisons face à un fort trafic sur l'#EpicGamesStore et vous pouvez rencontrer des erreurs de chargement (erreur 500), des crashs et des ralentissements. Nous travaillons activement à la résolution de ces problèmes. — Epic Games France (@EpicGamesFR) May 14, 2020

Une fois que les serveurs seront de retour, il faut se rendre sur le site de l’Epic Games Store, se connecter avec son compte et réclamer Grand Theft Auto V. Il s’agit bien du jeu complet avec l’accès au mode en ligne, en plus de l’accès au mode solo.

Pour rappel, Grand Theft Auto V est d’abord sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One en 2014 et un an plus tard sur PC.