Obi-Wan Kenobi : la série « va satisfaire les fans de Star Wars », assure Ewan McGregor

Maintenant que la série Le Livre de Boba Fett est terminée, les fans de Star Wars se focalisent sur Obi-Wan Kenobi dont la date de sortie est le 25 mai sur Disney+. Ewan McGregor, qui incarne le maître Jedi, a accordé une interview à Forbes pour parler de ce projet.

Satisfaire les fans qui ont découvert les films pendant leur jeunesse

Ewan McGregor note que la série intéressante au vu des trois films (épisodes I, II et III) dans lesquels il a incarné Obi-Wan Kenobi. La raison est le public.

Je veux dire que c’est assez intéressant, après l’expérience de faire les trois premiers films et de vivre en quelque sorte leur réception dans le monde, qui n’a pas toujours été brillante, je dois dire. Et puis maintenant, rencontrer la génération pour laquelle nous avons fait ces films, les enfants à l’époque — et maintenant, des gens à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, ces gens qui étaient des enfants pour lesquels nous avons fait ces films, ils les ont adorés. Pour eux, ce sont leurs films Star Wars, vous savez ? Pour nous, il s’agissait des films originaux des années 70, mais pour eux, ce sont nos films qui sont leurs Star Wars. Alors, revenir dans ses chaussures maintenant et faire une série, une série entière sur Obi-Wan Kenobi pour ces fans, ça me rend vraiment heureux.

Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, le retour

L’acteur a également vanté le travail de la réalisatrice Deborah Chow. Il note qu’elle a réalisé tous les épisodes de la série « et elle est très bonne. Elle a réalisé quelques épisodes de The Mandalorian et c’est une très bonne réalisatrice. Elle connaît vraiment le monde de Star Wars, bien plus que moi », a indiqué Ewan McGregor en rigolant.

Un autre commentaire a touché Hayden Christensen, qui sera de retour en tant qu’Anakin Skywalker/Dark Vador. « Je pense que ce n’est pas un secret que Hayden Christensen revient et nous avons eu l’occasion de jouer des scènes ensemble en tant que Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, et c’était fantastique de travailler à nouveau avec lui ».

Ewan McGregor l’assure : les fans de Star Wars vont adorer la série. « Je ne vais rien dévoiler de plus sur l’intrigue, seulement je pense qu’elle va vraiment satisfaire les fans de Star Wars. J’ai toujours pensé qu’il y avait une histoire entre l’épisode III, où j’ai fini de jouer Obi-Wan dans les films, et l’épisode IV, où Alec Guinness est Obi-Wan Kenobi. Les scénaristes [de la série Obi-Wan Kenobi], Deborah, moi et tout le monde, je pense que nous avons élaboré ou qu’ils ont élaboré une très belle histoire. Je pense que les gens vont l’apprécier ».

Rendez-vous donc le 25 mai pour découvrir le premier épisode de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. L’affiche a été publiée hier soir. On peut se douter qu’un premier teaser ne va pas tarder.