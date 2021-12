Série Obi-Wan Kenobi : des fans de Star Wars seront au casting

Les fans de Star Wars seront (en partie) à l’honneur dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. En effet, Lucasfilm a casté quelques-uns d’entre pour jouer un rôle. Comme on peut s’en douter, il s’agit de roles secondaires sans importance particulière à l’histoire.

Des fans au casting de la série Obi-Wan Kenobi

« Les figurants étaient incroyables sur le tournage, et beaucoup d’entre eux étaient de grands fans de Star Wars », a déclaré l’actrice Maya Erskine qui sera au casting de la série Obi-Wan Kenobi. « Un des gars était si gentil qu’il a relevé ses manches et avait des tatouages Star Wars sur tout le corps. Et ils créent des droïdes. Il y a beaucoup de fans de Star Wars qui créent des droïdes, et ensuite les sociétés de production les louent aux fans », a-t-elle ajouté auprès de Variety.

Questionnée pour en savoir plus sur l’intrigue de la série, l’actrice est restée muette parce qu’elle n’a pas le droit de parler publiquement de ce sujet. Elle indique seulement : « Deborah Chow est une réalisatrice formidable. Les acteurs étaient incroyables. C’était tellement amusant de le faire ».

Nous savons que la série Obi-Wan Kenobi sortira en 2022 sur Disney+, mais il n’y a pas plus d’information pour l’instant. Nous avons eu le droit le mois dernier à des concept arts et un bref aperçu des séances d’entrainement. Mais il n’y a pas eu de teaser et encore moins de bande-annonce.