SFR annonce la Box 8X : fibre 8 Gb/s et Wi-Fi 6 dès 34€/mois

SFR annonce aujourd’hui la Box 8X, une nouvelle offre qui va satisfaire les amateurs de débits puisqu’il est possible d’avoir jusqu’à 8 Gb/s. C’est disponible dès maintenant. Les premiers détails avaient fuité hier.

8 Gb/s en fibre avec la SFR Box 8X

Selon SFR, la Box 8X est « la plus puissante du marché ». L’aspect intéressant est que l’opérateur passe par la technologie fibre XGS-PON. Celle-ci se veut plus moderne que le 10G-EPON utilisé par Free avec sa Freebox Delta, celle-ci proposant aussi 8 Gb/s.

Ainsi, la nouvelle box de l’opérateur au logo rouge propose un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Il pourrait même proposer 8 Gb/s en débit montant à l’avenir, mais ce n’est pas évoqué pour l’instant. En comparaison, Free se cantonne à 700 Mb/s.

Il est bon de préciser que la box comprend quatre ports Ethernet et chacun d’entre eux propose 1 Gb/s au mieux. Il faut passer par un module SFP (offert sur demande) pour réellement profiter des 8 Gb/s.

Vient ensuite le Wi-Fi. SFR dit que sa Box 8X prend en charge le Wi-Fi 6. C’est mieux que Free et Orange qui proposent chacun du Wi-Fi 5. En revanche, Bouygues Telecom propose déjà une box compatible Wi-Fi 6. Mais aucune ne propose du Wi-Fi 6E.

SFR a donc fait évoluer sa box Internet, mais rien ne change pour le décodeur TV. On reste sur le modèle qui a vu le jour en 2019 et qui propose des haut-parleurs, deux assistants vocaux (OK SFR et Alexa), ainsi que le support de la 4K, du Dolby Vision et du Dolby Atmos.

Prix et date de sortie

La SFR Box 8X est disponible dès maintenant à partir de 34€/mois. Ce prix concerne la première année, on bascule ensuite à 50€/mois. À noter que l’offre inclut les appels en illimité vers les fixes et mobiles, ainsi que l’accès à 200 chaînes, en plus de l’accès Internet.