SFR va s’aligner sur Free avec une box fibre 8 Gb/s

Free propose une offre fibre 8 Gb/s avec sa Freebox Delta et voilà que SFR va s’aligner avec sa Box 8X. Selon Numerama, l’opérateur va lancer son offre demain. Les principaux détails sont d’ores et déjà connus.

Modèle de 2019

Jusqu’à 8 Gb/s de débit avec la SFR Box 8X

La SFR Box 8X, qui va succéder à la Box 8 de 2019, va donc proposer un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. C’est mieux que Free en réalité puisque le fournisseur d’accès de Xavier Niel propose 700 Mb/s en débit montant. Cela s’explique notamment par la technologie utilisée.

SFR va s’appuyer sur le standard XGS-PON, là où Free utilise le 10G-EPON. Le premier a l’avantage d’être plus moderne et se veut plus intéressant d’un point de vue du réseau. D’ailleurs, l’opérateur au logo rouge pourrait techniquement proposer 8 Gb/s en débit montant à l’avenir si l’envie lui prend. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant.

Le problème va être de réellement profiter des 8 Gb/s. La Box 8X a le droit à quatre ports Ethernet qui permettent chacun d’avoir 1 Gb/s au mieux. Il faudra faire une demande à SFR pour avoir module SFP (offert sur demande) afin d’avoir un cinquième port qui, lui, permettra de pleinement exploiter le débit (bien que celui-ci soit théorique).

Du Wi-Fi 6, rien de nouveau pour la TV

Un autre élément concerne la connexion sans fil. La SFR Box 8X aura le droit à du Wi-Fi 6, là où Orange et Free sont encore au Wi-Fi 5. Bouygues Telecom, pour sa part, propose déjà une box compatible avec le Wi-Fi 6. Mais aucun des opérateurs français ne proposent le support du Wi-Fi 6E.

Du côté du décodeur TV, rien ne changera. On reste sur le modèle qui a vu le jour en 2019 et qui propose des haut-parleurs, deux assistants vocaux (OK SFR et Alexa), ainsi que le support de la 4K, du Dolby Vision et du Dolby Atmos.

Le lancement de la SFR Box 8X aura lieu demain à un tarif équivalent à celui de la Box 8 avec une offre Power. Il faut donc s’attendre à un tarif mensuel autour de 50 euros. De plus, la nouvelle box sera uniquement proposée aux clients chez qui le standard XGS-PON est disponible. Pour les autres, SFR continuera à fournir l’ancienne box de 2019.