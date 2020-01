Bouygues Telecom annonce un nouveau modem Bbox Fibre certifié Wi-Fi 6

Bouygues Telecom vient d’annoncer le lancement d’un nouveau modem Bbox Fibre certifié Wi-Fi 6. Destiné aux clients Fibre de Bouygues et disponible avec l’offre Bbox Ultym Fibre, le modem Bbox a été conçu pour optimiser encore davantage le potentiel du Wi-Fi 6. Pour l’occasion, le design de la box change et passe au format vertical (la Xbox One Series X aurait-elle lancé une tendance ?).

Bouygues Telecom annonce aussi que conjointement à la disponibilité de ce modem, de nouveaux répéteurs WiFi 6 « intelligents » seront proposés afin d’étendre automatiquement la couverture, ce qui devrait intéresser tous les abonnés Bouygues vivant dans des zones difficiles d’accès.

Enfin, ce nouveau modem Bbox Fibre a droit à une interface remaniée et plus simple d’utilisation. Le large écran du modem ainsi que la molette permettent d’accéder facilement à l’ensemble des paramètres (diagnostic réseau, contrôle parental, etc.). Petit bonus pour l’installation, il suffira de flasher un QR Code pour se connecter automatiquement au réseau. Bien vu. Le modem Bbox Fibre sera proposé dès la fin janvier avec le l’offre Ultym Fibre (24,99 euros/mois la première année puis 41,99 euros/mois les années suivantes).