Watch GT Runner : la montre connectée Huawei destinée aux coureurs arrive aussi en France

Après le P50 Pocket et le P50 Pro, Huawei a aussi officialisé pour la France le lancement commercial de la Watch GT Runner, une montre connectée légère (38 grammes) destinée avant tout, comme son nom l’indique, aux coureurs. Ces derniers ne risquent pas de se perdre puisque la montre est la première à intégrer pas moins de 5 systèmes satellitaires de géolocalisation, soit GPS, Beidou, GLONASS / Galileo et QZSS, sachant en plus que l’intégration d’une puce GNSS à double bande permettra de limiter les interférences.

Pour le reste, c’est du classique : la Watch GT Runer dispose d’un capteur de fréquences cardiaques (TruSeen TM 5.0+ + module PPG 5.0), peut calculer et même anticiper le niveau de fatigue de l’utilisateur en fonction des moments de la journée, assure les appels vocaux, et intègre un coach vocal. La montre a droit aussi à son lecteur musical et peut stocker jusqu’à 500 morceaux. On notera enfin qu’au niveau de la finition, la couronne de la GT Runner est composée d’un alliage de Titane.

La Huawei Watch GT Runner est proposée dès aujourd’hui à la vente au prix de 299,99 euros.