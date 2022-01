Le Huawei P50 Pro est disponible à la vente en France : tout sur le smartphone ultra premium et ultra calé en photo

Enfin ! le Huawei P50 Pro est disponible à la vente en France (à partir de 14h ce 26 janvier). Pour rappel, ce smartphone ultra premium dispose d’un écran OLED 6,6 pouces (réso 2700×1228 pixels, soit 450 ppi) au taux de rafraichissement 120Hz, d’un processeur Snapdragon 888 (non compatible 5G) épaulé par 8 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, de la certif IP68 et d’une batterie 4360 mAh (+ charge rapide 66W en filaire et 50W sans-fil). Le tout fonctionne sous interface EMUI 12, mais sans les services Google (pas de Play Store donc).

Le gros point fort de ce flagship, c’est bien sûr les deux blocs photo conçu en partenariat avec Leica. La matrice-bloc du haut est composée de trois capteurs dont un capteur principal grand angle couleur de 50 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation OIS, un capteur 40 mégapixels monochrome (f/1.6), et un capteur ultra grand-angle 13 mégapixels (f/2.2) avec mode Macro (2,5 cm du sujet). L’ISP du P50 Pro prend appui sur les capteurs Mono et Couleur afin de capturer 103% de lumière en plus par rapport au P40, ce qui améliorera sensiblement la qualité des clichés de nuit ou en basse lumière.

La matrice-bloc du bas est composée d’un gros capteur téléphoto de 64 mégapixels avec autofocus, (jusqu’à x100 de zoom). On note aussi que la technologie logicielle Huawei XD Optics permet de limiter les aberrations optiques ainsi qu’une meilleure couverture DCI-P3 grâce à la technologie logicielle « maison » True Chroma XD Fusion Pro.

Le Huawei P50 Pro sera disponible (en deux coloris, Cocoa Gold et Golden Black) ce 26 janvier dès 14h au prix de 1199 euros.