Les 3 prochains Call of Duty sortiront sur PlayStation, et ensuite ?

Microsoft va racheter Activision pour 68,7 milliards de dollars, mais le groupe a déjà promis que Call of Duty resterait disponible sur PlayStation. Aujourd’hui, Bloomberg révèle que les trois prochains jeux de la saga sortiront effet sur les consoles de Sony, mais l’avenir est incertain.

Au moins des Call of Duty sur PlayStation jusqu’en 2023

Les trois prochains Call of Duty qui sortiront sur PlayStation sont les épisodes de 2022 et 2023, ainsi qu’une nouvelle version de Call of Duty: Warzone. Les jeux seront disponibles sur les consoles de Sony dans le cadre d’un accord existant entre la société et Activision. Cet engagement restera en vigueur « pour au moins les deux prochaines années », indique Bloomberg qui s’appuie sur des sources internes au studio de jeux vidéo.

Concernant le jeu de 2022, il est développé par Infinity Ward, le studio qui a proposé Modern Warfare en 2019. Pour le jeu de 2023, ce sera Treyarch aux commandes, il a proposé Black Ops Cold War en 2020. Quant à Warzone 2, il doit voir le jour dans le courant de 2023, mais il n’y a pas plus d’informations à son sujet.

Que se passera-t-il dès 2024 ?

Vient maintenant la grande question : que va-t-il se passer à partir de 2024 ? Les Call of Duty vont-ils quitter les PlayStation pour devenir une exclusivité sur Xbox ? C’est une possibilité. Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a récemment indiqué que Microsoft a « l’intention d’honorer tous les accords existants » et veut « conserver Call of Duty sur PlayStation ». On notera l’usage des termes « accords existants ». Il a mis Call of Duty à part, mais cela reste flou pour les prochaines années.

Microsoft s’attend à ce que le rachat d’Activision se boucle d’ici juin 2023. Nous avons donc encore le temps avant d’en savoir plus sur l’avenir de Call of Duty.