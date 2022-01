Call of Duty restera sur PlayStation, promet Microsoft après le rachat d’Activision

Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, le promet : Call of Duty va rester disponible sur PlayStation. Voilà qui répond (en partie) à des questions que l’on pouvait se poser après le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.

C’est le biais d’un tweet que Phil Spencer a annoncé la nouvelle. Il indique avoir discuté avec les responsables de Sony pour notamment évoquer ce sujet.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022