Neuralink est à la recherche d’un directeur des tests cliniques : les premiers cobayes humains pour bientôt ?

Après les cochons et le singe joueur de Pong, Neuralink pourrait passer la seconde et lancer dès cette année les premiers essais de son interface cerveau-machine avec des cobayes humains (c’était du reste une promesse d’Elon Musk). Ces essais sont d’autant plus nécessaires que la technologie de Neuralink est invasive et nécessite de placer dans le crâne des filaments aussi fins que des cheveux, filaments eux-mêmes reliés à une sorte de super EEG qui analyse les signaux neuronaux et les interprète de façon à pouvoir piloter « par la pensée » d’autres interfaces (ordinateur, console de jeu, traitement de texte, etc.). En outre, la réussite de ces essais est une étape obligatoire pour obtenir l’aval de la FDA (Food and Drug Administration).

A terme, Neuralink sera semblable à une simple oreillette qui communiquera avec un implant neuronal

L’autre société d’Elon Musk s’est donc mise à la recherche d’un Directeur des tests cliniques, l’intitulé du poste précisant bien qu’il s’agira de planifier des essais cliniques avec des « participants » (humains donc). A ce stade, il est encore impossible de savoir où en est réellement Neuralink dans la préparation de ces tests (de futurs cobayes ont-ils été approchés ?), mais une chose est sûre, Neuralink va de l’avant dans son projet technologique digne d’un film d’anticipation.