Neuralink : Elon Musk souhaite démarrer les essais sur l’homme dès l’an prochain

Elon Musk ne manque pas de projets fous en tête, et le bougre a sans doute raison de rêver les yeux ouverts puisque Tesla est désormais rentable et que SpaceX est devenu le principal collaborateur privé de la NASA. Avec Neuralink, l’entrepreneur visionnaire s’attaque à un autre fantasme technologie : la connexion entre l’homme et la machine… par la pensée (ou plutôt ici via des commandes induites par des signaux EEG).

A terme, le dispositif de Neuralink ne devrait pas être plus visible que des écouteurs

Les derniers résultats plutôt spectaculaires de Neuralink (comme ce singe qui joue à Pong sans toucher à la moindre manette) poussent l’entrepreneur milliardaire à accélérer le projet. Musk estime désormais qu’il sera sans doute possible d’implanter les premières puces « d’interface homme-machine » dans un cerveau humain dès 2022, ce qui ouvrirait sans doute d’énormes perspectives pour les personnes polyhandicapées et donc incapables d’utiliser les interfaces traditionnelles.

Dans une déclaration au Wall Street Journal, Musk déclare ainsi « pouvoir implanter ce dispositif chez les premiers humains, qui seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière, comme des tétraplégiques ou des quadriplégiques ». L’homme cybernétique est en marche (sans jeu de mot).