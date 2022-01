Galaxy S22 : Samsung officialise sa conférence de février et tease les nouveautés

Après les rumeurs, place à l’officialisation avec Samsung qui annonce une conférence Unpacked en février pour les Galaxy S22. Le constructeur fait aussi du teasing sur certaines fonctionnalités.

Une conférence Unpacked en février pour les Galaxy S22

Pour une raison surprenante, Samsung évoque seulement le mois de février pour la conférence Unpacked des Galaxy S22, sans préciser le jour. Jusqu’à présent, les fuites ont suggéré que ce serait le 8 février. Mais hier, une autre fuite a indiqué que ce serait finalement le 9 février. Samsung confirmera prochainement le jour de l’événement.

Dans le même temps, Samsung fait implicitement comprendre que la gamme Galaxy Note est morte. On le sentait venir et cela se confirme un peu plus aujourd’hui, avec le constructeur notant que plusieurs fonctionnalités des Galaxy Note vont arriver sur les Galaxy S22.

Aussi, Samsung tease quelques caractéristiques spécifiques de la série Galaxy S22. La société assure que ses nouveaux smartphones haut de gamme seront plus performants en matière de photographie et de vidéo en basse lumière, plus rapides et plus puissants, plus durables et dotés de la marque Ultra. « Tout en vous sentant bien de faire partie de l’écosystème Galaxy le plus durable. Et, oui, vous aiderez Samsung à réécrire l’avenir des smartphones une fois de plus », indique le groupe.

La conférence Unpacked de février devrait aussi être l’occasion d’avoir les tablettes Galaxy Tab S8. Il y a plusieurs fuites à leur sujet, dont une qui vient… de Samsung.