Samsung Galaxy Tab S8 : une grosse fuite dévoile les caractéristiques techniques

Samsung va dévoiler les Galaxy Tab S8 dans quelques semaines et une grosse fuite aujourd’hui permet de connaître tous les détails techniques. Trois modèles seront annoncés.

Tous les détails techniques des Galaxy Tab S8 de Samsung

Selon les informations de WinFuture, les trois Galaxy Tab S8 vont embarquer la puce Snapdragon 8 Gen 1, à savoir le dernier processeur puissant en date de Qualcomm. Les smartphones de quelques constructeurs l’ont déjà et d’autres modèles haut de gamme vont l’avoir cette année.

Pour ce qui est de la Galaxy Tab S8 de base, la tablette de 11 pouces utilisera un écran LCD de 2 560 × 1 600 pixels avec un affichage de 120 Hz. Elle tournera avec Android 12, aura 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (avec possibilité d’utiliser une carte microSD pour étendre le stockage). Un port USB-C 3.2 sera également présent. Samsung proposera par ailleurs une batterie de 8 000 mAh. La tablette dans son ensemble mesure 253,8 x 165,4 x 6,3 mm.

La Galaxy Tab S8+ aura un écran AMOLED de 12,7 pouces avec une définition de 2 800 × 1 752 pixels et un affichage de 120 Hz. Elle aura elle aussi 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La batterie aura une capacité de 10 090 mAh et la tablette dans l’ensemble fera 285 x 185 x 5,7 mm.

Les deux modèles auront le droit à deux capteurs photo de 13 mégapixels (principal) et 6 mégapixels (ultra grand-angle) à l’arrière, et un capteur de 12 mégapixels à l’avant. La reconnaissance faciale sera en outre disponible, tout comme un capteur d’empreintes. Ce dernier sera sur le bouton d’allumage avec la Galaxy Tab S8 et sous l’écran avec la Galaxy Tab S8+.

Vient enfin la Galaxy Tab S8 Ultra avec son écran AMOLED de 14,6 pouces, une définition de 2 960 x 1 848 pixels et un affichage de 120 Hz. Le stockage maximum sera de 512 Go et la RAM pourra être de 16 Go. La batterie, pour sa part, sera de 11 200 mAh. Autre différence, deux capteurs photo à l’avant qui seront dans une encoche. Cela devrait permettre une reconnaissance faciale plus sécurisée.

La présentation des Galaxy Tab S8 par Samsung devrait intervenir le 8 février, aux côtés de l’annonce des Galaxy S22.