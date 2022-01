OnePlus 10 Pro officialisé : de la puissance avec le Snapdragon 8 Gen 1

OnePlus a annoncé aujourd’hui son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro. Son design et ses caractéristiques ne sont pas une surprise au vu des nombreuses fuites. La marque avait même dévoilé quelques détails avant la présentation, c’est dire.

Présentation du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a le droit à un très grand écran AMOLED de 6,7 pouces (QHD+, 1440p) avec un taux de rafraichissement variable (de 1 Hz à 120 Hz). Sous le capot, on le retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 1, le dernier processeur haut de gamme en date de Qualcomm. On retrouve aussi 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go (UFS 3.1) d’espace de stockage. Il n’y a pas d’emplacement pour une carte microSD et donc étendre le stockage.

Côté batterie, OnePlus en propose une avec une capacité de 5 000 mAh. La charge filaire supporte 80 W et la charge sans fil 50 W. Il y a également le support de la charge sans fil inversée. On peut ainsi poser un appareil (téléphone, écouteurs, etc) sur le dos et le OnePlus 10 Pro chargera l’appareil en question.

Avec le OnePlus 10 Pro, les utilisateurs ont le droit à trois capteurs photo à l’arrière. Le capteur principal (Sony IMX789) fait 48 mégapixels. Le deuxième capteur (Samsung S5KJN1SQ03) est un ultra grand-angle avec un champ de 150 degrés et 50 mégapixels. Vient ensuite un troisième capteur (OmniVision OV08A19) de 8 mégapixels. Pour ce qui est des selfies, le capteur photo frontal (Sony IMX615) fait 32 mégapixels.

Pour le reste, on retrouve de l’USB-C 3.1, deux haut-parleurs stéréo, du NFC, du Bluetooth 5.2, un capteur d’empreintes sous l’écran, du Wi-Fi et le support de la 5G. Le smartphone tourne sous Android 12 avec la surcouche ColorOS 12.1 en Chine et OxygenOS 12 dans le reste du monde.

Prix et date de sortie

Le OnePlus 10 Pro est d’abord disponible en Chine. Il sera disponible à partir du 13 janvier en noir ou vert. Le prix est de 4 699 yuans (650 euros) pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est 4 999 yuans (692 euros) pour la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Enfin, le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 5 299 yuans (733 euros).

À quand la sortie en France et ailleurs ? Dans le courant de 2022. OnePlus ne donne pas un créneau plus précis. Il va falloir patienter pour le découvrir.