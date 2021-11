OnePlus 10 Pro : les caractéristiques techniques se dévoilent

Le OnePlus 10 Pro se dévoile un peu plus aujourd’hui avec les caractéristiques techniques grâce à OnLeaks. Sans surprise, le prochain smartphone de OnePlus se classera dans le haut de gamme.

Le détail des caractéristiques techniques du OnePlus 10 Pro

Dans le détail, le OnePlus 10 Pro aurait le droit à un écran QHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Le smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 8 Gen 1 (qui succédera au Snapdragon 888, suite au changement de nom des puces), 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR5) et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.1).

Nous avons également le droit à des informations en ce qui concerne la partie photo. Il faut s’attendre à trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3,3. Les modules photo seraient une nouvelle fois en partenariat avec Hasselblad. Concernant le capteur frontal, il serait de 32 mégapixels.

Pour le reste, la batterie aurait une capacité de 5 000 mAh et le téléphone serait certifié IP68 pour la résistance à l’eau.

Les dernières rumeurs en date suggèrent que le OnePlus 10 Pro sortira d’abord en Chine au début de 2022. Il faudrait attendre la fin du premier trimestre pour l’avoir dans les autres pays. Au passage, il n’y a pas (encore ?) de fuite concernant le OnePlus 10 standard. Doit-on comprendre qu’il ne verra pas le jour ? Ou bien, le constructeur le proposera-t-il plus tard ?