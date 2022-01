Motorola Razr 3 : les specs fuitent sur la toile (Snapdragon 8 Gen 1, UWB, etc.)

Motorola ne devrait plus trop tarder à lancer son prochain smartphone pliable, le Motorola Razr 3. Version pliable du modèle à clapet (clamshell) qui était devenu franchement culte au début des années 2000. Le Razr 3 chassera clairement sur le terres du Galaxy Z Flip, le modèle pliable et à clapet de Samsung, et si l’on en croit la fiche technique qui vient de fuiter sur la toile, la lutte sera féroce.

Ainsi, le site XDA nous informe que le Motorola Razr 3 disposera du tout dernier Snapdragon 8 Gen 1, le SoC haut de gamme de Qualcomm. Ce dernier devrait être épaulé par 6 à 12 Go de RAM, sans oublier 128 à 512 Go de capacité de stockage. Le Razr 3 disposerait aussi du NFC et de la technologie UWB (Ultra Wide Band) qui permet la localisation de l’appareil avec une extrême précision. Voilà qui sera bien pratique pour les têtes en l’air qui ne savent jamais où il fourré leur smartphone…

Le meilleur pour la fin : l’écran pliable du Razr 3 serait une dalle AMOLED et FH+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (variable ?). Bon, on nous a assez mis l’eau à la bouche ; Mr Motorola, il serait sans doute temps d’officialiser.