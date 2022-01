Galaxy Tab S8 Ultra : Samsung auto-leak le design de sa tablette à encoche

Après le leak en bon et dû forme, voici donc l’auto-leak. Samsung a en effet publié sur sa page support consacrée aux fonctionnalités de Bixby ce qui est sans doute la première image officielle de la Galaxy tab S8 Ultra, une tablette qui a pour particularité d’afficher une belle encoche. Le design de l’appareil confirme aussi au passage que les leks précédents n’étaient pas du fake .

La page support de Bixby confirme aussi que la tablette sera bien pleinement compatible avec l’assistant vocal de Samsung. Du côté des specs, il faut en revanche s’en tenir aux fuites (à priori crédibles). La Galaxy Tab S8 devrait disposer d’un écran OLED de 14,6 pouces au taux de rafraichissement de 120Hz et à la résolution de 2960 x 1848 pixels. L’encoche contiendrait un capteur 12 mégapixels. En revanche, on ne sait toujours pas à quoi servirait le second capteur en façade. On aurait droit aussi à un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 16 Go de RAM (au max), jusqu’à 512 Go de capacité de stockage, un bloc photo avec deux capteurs (13 Mpx et un ultra large à 6 Mpx), la compatibilité 5G, le support du stylet S Pen et une batterie de 11200 mAh.

Trois modèles de Tab S8 seraient proposés, dont le modèle « Plus » avec encoche. La Galaxy Tab S8 Plus disposerait d’un écran OLED de 12,7 pouces et d’une batterie 10090 mAh tandis que le modèle de base devrait se contenter d’un écran OLED 11 pouces et d’une batterie 8000 mAh. Les bruits courent que ces nouvelles tablettes seront lancées sur le marché aux alentours du 8 février prochain.