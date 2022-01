Xbox : voici la liste complète des 32 studios first party (et une petite carte pour bien s’y retrouver)

Avec tous les rachats de ces dernières années, il devient parfois compliqué de savoir où Microsoft en est concernant ses studios first party. Heureusement, la magnifique petite carte ci-dessous permet en un coup d’œil de voir l’étendue du nouveau royaume Xbox, et il y a du monde au balcon, 32 studios pour être exact, dont bien sûr les 9 studios qui viennent d’être récupérés après le rachat d’Activision Blizzard King. Pour rappel, la transaction de rachat n’a pas encore été validée par les autorités de régulation américaines, européennes et chinoises, mais ici nous ferons comme si l’opération parvenait à son terme.

Voici donc la liste complète (et sans doute pas définitive) des studios first party rattachés à la division Xbox, avec un jeu référence et les titres à venir quand il y en a (NC = Non Communiqué) :

Xbox Game Studios

(We Happy Few/Xbox – PC) : jeu à venir NC Playground Games (Forza Horizon 5/Xbox – PC) : jeu à venir Fable

(State of Decay 2/Xbox – PC) : jeu à venir state of Decay 3 Xbox Game Studios Publishing (Microsoft Flight Simulator/Xbox Series – PC) : jeu à venir NC

Bethesda

(Wolfenstein Youngblood/Xbox – PC) : jeu à venir NC Zenimax Online (The Elder Scrolls Online/Xbox – PC) : jeu à venir NC

Activision – Blizzard