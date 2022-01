GTA 6 : les prévisions de croissance de Rockstar semblent confirmer une date de sortie en 2023/2024.

Une fois de plus, le bien informé Jason Schreier pourrait avoir visé juste. Le journaliste de Bloomberg annonçait il y a quelques mois que le lancement du très attendu GTA 6 serait certainement programmé pour l’année 2024/2025, une prévision qui semble aujourd’hui confirmée par…. l’éditeur Take-Two (qui possède Rockstar).

Ce dernier a en effet publié ses propres prévisions de croissance à l’occasion du rachat phénoménal de Zynga (12,7 milliards de dollars tout de même…), et l’on moins que l’on puisse dire est que l’éditeur se sent confiant. Take -Two anticipe en effet un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14% jusqu’cn 2024.

Pour l’analyste en chef de Jefferies, ce taux de croissance est un aveu : « Il n’y a qu’une poignée de titres qui peuvent … donner à la direction la confiance nécessaire pour présenter des prévisions aussi fortes; nous pensons qu’il y a au moins une propriété intellectuelle de Rockstar qui doit sortir d’ici l’exercice fiscal 2023/2024 ». Doug Creutz, un autre analyste (de Cowen), enchaine sur le même constat et prévoit aussi une sortie de GTA 6 en 2023 ou 2024. Et 2023, c’est l’an prochain…