Take-Two, maison-mère de Rockstar (GTA), rachète Zynga pour 12,7 milliards de dollars

Take-Two, la maison-mère de Rockstar et d’autres studios, annonce le rachat de Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Ce groupe est surtout connu pour ses jeux mobiles, avec notamment la simulation agricole FarmVille.

Rachat de Zynga par Take-Two

« Cette combinaison stratégique réunit nos meilleures franchises sur console et PC avec une plateforme de tout premier plan et diversifiée des jeux mobiles, qui possède une histoire riche en innovation et en créativité », a affirmé, dans un communiqué, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick.

Développeur et éditeur, Take-Two est un poids lourd de l’industrie vidéoludique et est à l’origine d’énormes franchises comme Bioshock, Grand Theft Auto ou encore le jeu de basket NBA 2K. Zynga s’est, pour sa part, fait connaître grâce à des jeux mobiles, dont FarmVille qui a rencontré un immense succès sur Facebook au début des années 2010.

Malgré d’autres blockbusters (CSR Racing, Words with Friends, Zynga Poker) et des adaptations de l’univers de Harry Potter et Game of Thrones dans des jeux de puzzle ou de casino, l’entreprise a perdu en popularité et en prestige au cours des dernières années. En 2021, le titre de Zynga a abandonné 54% en Bourse.

« Combiner l’expertise de Zynga dans les plateformes mobiles et de nouvelle génération avec la force de frappe et la propriété intellectuelle de Take-Two va nous permettre d’aller encore plus loin dans notre mission de connecter le monde grâce aux jeux, tout en parvenant à générer ensemble de la croissance et des synergies », a déclaré le patron de Zynga, Frank Gibeau.

L’acquisition de Zynga par Take-Two, qui doit être finalisée entre avril et juin, doit se faire via le rachat (en espèces et en titres) par Take-Two des actions Zynga, au prix de 9,86 dollars par action, soit près de 65% de plus que leur valeur avant l’annonce.