Nvidia annonce sa GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire

Nvidia annonce aujourd’hui une nouvelle variant de sa GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire. Pour rappel, le modèle d’origine est équipé de 10 Go de mémoire. Nous avons donc un gain de 2 Go.

Plus de RAM avec la GeForce RTX 3080

Un gain de mémoire est le bienvenu, d’autant plus que cela avait été une source d’inquiétude pour certaines personnes avec le modèle d’origine. Cela correspond également aux 12 Go que l’on trouve sur la GeForce RTX 3080 Ti.

La GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire comprend également 8 960 unités de calcul CUDA, contre 8 704 sur le modèle 10 Go, soit une augmentation de près de 3%. La hausse de la mémoire signifie également que la carte graphique dispose de 20% de bande passante cumulée en plus par rapport au modèle d’origine, grâce à un bus mémoire plus large de 384 bits. Pour l’unité de calcul RT, on passe de 68 à 70. Et pour l’unité de calcul Tensor, c’était 272 sur le modèle d’origine et 280 cette fois-ci.

Il y a également du changement au niveau de la consommation d’énergie. Elle est de 350 W, contre 320 W pour le modèle d’origine. Malgré tout, Nvidia recommande toujours une alimentation électrique de 750 W.

La GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire est disponible dès aujourd’hui. « Disponible » est un bien grand mot puisque le stock est déjà épuisé. C’est malheureusement le cas avec les différentes cartes graphiques de Nvidia ou AMD. Quel est le prix ? Il est difficile d’en donner un, cela dépend des revendeurs. Cela semble varier autour de 1 800 euros. On s’approche même des 2 000 euros chez des revendeurs.