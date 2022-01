Il y a 10 ans jour pour jour, Xavier Niel lançait Free Mobile, un opérateur mobile qui allait très vite bousculer le marché français avec des abonnements bien moins chers que ceux de la concurrence. A l’occasion de cette date hautement symbolique pour l’opérateur, Free fait le bilan de sa décennie avec deux graphiques pointant « ce qui n’a pas changé » en terme de forfaits et « ce qui a (beaucoup) changé », en faveur de l’abonné bien sûr. Ainsi, Free rappelle qu’à son démarrage, sa couverture 3G ne dépassait les 27% du territoire, alors qu’au 10 janvier 2021, 99% de l’hexagone est couvert en 3G/4G et près de 77% en 5G.

Xavier Niel, créateur de Free et principal artisan de son succès

En 2012, Free proposait déjà l’abo à 2 euros, les appels et SMS illimités ou l’assistance téléphonique 7j/7, toutes choses qui n’ont pas bougé d’un iota en 2021. En revanche, le nombre de destinations en roaming est passé de 0 à plus de 70, les datas incluses dans le forfait ont explosé et le prix moyen du forfait mensuel s’établit aujourd’hui à 13 euros, contre 27 euros il y a 10 ans. quant au nombre d’abonnés Free, il est actuellement de 13,5 millions, une progression assez fulgurante dans un temps aussi court.

Free a aussi un petit cadeau d’anniversaire pour ses abonnés, soit une augmentation des datas pour certains forfaits. Le forfait 5G passe ainsi automatiquement à 210 Go/mois (et sans surcoût pour l’abonné), et du 10 au 18 janvier, les nouveaux abonnés auront droit à 100 Go (+ 10 Go de roaming) à

seulement 10,99€/mois2 pendant 1 an (avant de rebasculer à 19,99€ pour le forfait Free 5G). en outre, des remises seront appliquées sur certains modèles de smartphones (offre Free Flex) et un concours est organisé avec 10 smartphones 5G à gagner (10 au 14 janvier). Le communiqué de Free se conclut par un satisfecit : grâce aux abonnements à bas prix de l’opérateur « la France est le pays européen où le tarif des télécommunications mobiles est le plus bas ».