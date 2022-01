Spotify assure que l’offre HiFi est toujours prévue

Cela fait un an maintenant que Spotify a annoncé son offre HiFi et celle-ci aurait dû être disponible d’ici la fin de 2021. Nous sommes au début de 2022 et elle n’est toujours pas là. Sans surprise, les utilisateurs du service de streaming font part de leur mécontentement.

Ça arrive, assure Spotify

C’est sur ses forums que Spotify a commenté le retard de l’offre HiFi. Le service indique :

Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous. Nous pensons la même chose, et nous sommes impatients d’offrir une expérience HiFi aux utilisateurs Premium dans le futur. Mais nous n’avons pas encore de détails sur le timing à partager. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici dès que nous le pourrons.

Il n’y a donc aucune nouvelle date de sortie pour l’offre HiFi de Spotify. C’est à se demander quel est le problème. Certains pensent que cela a un lien avec Apple Music et Amazon Music. Le premier propose depuis juin dernier le Lossless (audio sans perte, l’équivalent au HiFi) sans surcoût. Le second a suivi dans la foulée. Il se murmure que Spotify avait, lui, l’intention de faire payer cette option pour avoir une meilleure qualité sonore. Mais Apple et Amazon ont probablement poussé le service à revoir son modèle économique. Il sait très bien qu’il doit proposer l’offre sans surcoût s’il veut être compétitif. Et cela demande des ajustements, notamment avec les négociations concernant les maisons de disques.