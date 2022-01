Wi-Fi 6 Release 2 annoncé : plus de débit et d’autres nouveautés

Le Wi-Fi 6 Release 2 est maintenant une réalité. Nous avons déjà le Wi-Fi 6, il y a également eu le Wi-Fi 6E (accessible depuis peu en France) et voilà maintenant une troisième variante.

Et voilà le Wi-Fi 6 Release 2

La Wi-Fi Alliance, qui s’occupe du protocole sans fil, indique que le Wi-Fi 6 Release 2 offre une plus grande capacité pour la vitesse en envoi (upload). Le nouveau standard ajoute la prise en charge de la liaison montante multi-utilisateurs MIMO, permettant à plusieurs appareils d’envoyer simultanément du contenu vers un point d’accès. La prise en charge du MIMO multi-utilisateur sur la liaison montante permet des vitesses plus rapides et réduit la latence pour les jeux, les vidéoconférences et tout ce qui touche l’Internet des objets. En outre, cette version ajoute de nouveaux canaux à haut débit dans le spectre 6 GHz pour le Wi-Fi 6E, débloquant une expérience sans fil encore plus rapide et plus fiable.

Un autre changement concerne la gestion de l’alimentation. Le Wi-Fi 6 Release 2 comprend de nouvelles améliorations en matière d’alimentation et de mode veille. Ces améliorations permettront aux appareils de bénéficier de périodes de sommeil prolongées, d’heures de réveil spécifiques pour la transmission de données, et de permettre l’arrêt dynamique des chaînes redondantes pour une meilleure efficacité énergétique.

La nouvelle norme fonctionne sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Les constructeurs sont invités à prendre en charge le nouveau standard et certains se sont déjà engagés à le faire. C’est notamment le cas de Broadcom, Intel, Qualcomm et NXP. Les premiers appareils supportant le Wi-Fi 6 Release 2 arriveront au premier semestre de 2022.