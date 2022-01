The Last of Us : le remake PS5 est presque prêt et arriverait en 2022

Ça se précise pour le remake PS5 de The Last of Us, avec Naughty Dog qui aurait presque terminé le travail sur son célèbre jeu. La disponibilité aurait lieu en 2022.

Le remake de The Last of US sur PS5 pour cette année

Bloomberg a d’abord fait part de l’existence de ce remake de The Last of Us en 2021, dans le cadre d’un article plus complet sur la façon dont l’accent mis par Sony sur les superproductions causait des problèmes dans diverses équipes des PlayStation Studios. Ce remake aurait été initialement développé par une petite équipe du Visual Arts Service Group, avant d’être transféré à Naughty Dog.

Aujourd’hui, Tom Henderson, une personne qui a eu de bonnes informations sur plusieurs jeux, rapporte que le développement du remake PS5 de The Last of US est presque terminé et la sortie pourrait avoir lieu au cours du second semestre de 2022. Le site VGC confirme indépendamment l’information avec ses propres sources.

The Last of Us a vu le jour pour la première fois sur PlayStation 3 en juin 2013. Il y a ensuite eu une version remastérisée sur PlayStation 4 en 2014. Elle inclut le jeu et les DLC. Voilà maintenant qu’un remake se prépare et sera visiblement uniquement disponible sur PlayStation 5. Autant dire que chaque génération de la console aura le droit à sa propre édition.