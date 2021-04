The Last of Us Remake en préparation sur PS5 : tous les détails

Un remake de The Last of Us est en préparation et il doit arriver sur PS5. Selon Bloomberg, le projet a pour nom de code T1X. Le développement a connu quelques chamboulements.

Un remake de The Last of Us arrive sur PS5

Michael Mumbauer a fondé le Visual Arts Support Group chez Sony en 2007. Ce groupe aide les studios appartenant à Sony à peaufiner les jeux. Mais Michael Mumbauer et son équipe voulaient aller plus loin et créer leur propre jeu, plutôt que peaufiner ceux des autres. Ils voulaient au départ créer un remake d’Uncharted, mais cela coûtait trop cher. Ils ont finalement décider de faire un remake de The Last of Us pour la PS5. Sony a donné le feu vert au projet, tout en gardant l’équipe secrète et en refusant de donner davantage d’argent.

Les mois passent et il y a du mouvement à la direction de Sony. Hermen Hulst devient le responsable de Worldwide Studios chez PlayStation. Il a trouvé que le projet de remake coûtait cher et il n’a pas compris pourquoi le budget alloué était supérieur à celui d’autres remakes de jeux. La raison est que le jeu était pour la PS5 et qu’il fallait embaucher du monde. Malgré tout, le nouveau responsable n’était pas convaincu.

Naughty Dog prend les commandes

Dans le même temps, Naughty Dog travaillé sur The Last of Us Part 2. Michael Mumbauer et son équipe ont donc dû aider le studio à peaufiner le jeu, ce qui a ralenti le projet de remake de The Last of Us. L’inverse s’est ensuite produit : des membres de Naughty Dog ont aidé l’équipe de Michael Mumbauer pour le remake.

De plus en plus d’employés de Naughty Dog ont travaillé sur le remake. À l’arrivée, ce jeu a rejoint le budget alloué à Naughty Dog et le studio de Santa Monica prenait de plus en plus de place. L’équipe de Michael Mumbauer a donc dû revenir à ses premières activités : peaufiner les jeux des autres.

Dans le même temps, une partie de l’équipe de Michael Mumbauer a reçu la consigne d’aider Naughty Dog à développer un jeu multijoueur. Une seconde partie devait travailler sur un nouveau jeu Uncharted avec une supervision par Naughty Dog. Cette partie n’a pas vraiment aimé l’idée, ayant peur de rejoindre définitivement Naughty Dog. Ils ont finalement pu quitter le projet et travaillent sur un nouveau jeu pour leur propre compte.