Pas de 4K pour GeForce Now sur les TV de Samsung et LG

Aussi bien LG que Samsung proposent ou vont proposer le support de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, sur leurs téléviseurs. Malheureusement pour les joueurs, le support de la 4K n’est pas au programme.

Phil Eisler, le responsable du cloud gaming chez Nvidia, a confirmé à The Verge que GeForce Now sur les téléviseurs de Samsung et LG propose les jeux en 1080p, mais pas en 4K. Ceux qui veulent jouer en 4K avec le système de cloud gaming ont une seule option à ce jour : passer par la Shield TV.

« Les téléviseurs utilisent de nombreux processeurs différents avec différents niveaux de performance capables de décoder nos flux à 60 images par seconde, nous nous concentrons donc d’abord sur le 1080p », explique Phil Eisler. « Nous avons déployé cette technologie avec LG en décembre et avec les modèles Samsung au cours de la première moitié de 2022, et nous augmenterons les définitions au cours de la seconde moitié de 2022 en continuant à optimiser ces applications de décodage », ajoute-t-il.

À l’inverse, Google a confirmé à The Verge que son service Stadia propose le support de la 4K, aussi bien sur les téléviseurs de Samsung que ceux de LG. Le site note toutefois que la 4K de Stadia est parfois discutable et explique qu’il s’agit parfois de versions 1080p qui sont en réalité upscalées. C’est notamment le cas avec Destiny 2.

Nvidia croit en tout cas au cloud gaming. Il pense que ce marché va continuer de grossir et devrait compter 100 millions d’abonnés d’ici 2024.