[CES 2021] Les TV LG vont accueillir Stadia et GeForce Now

Les téléviseurs LG vont avoir le droit à Google Stadia et Nvidia GeForce Now dans le courant de 2021. Le constructeur a fait cette annonce aujourd’hui à l’occasion du CES 2021.

LG a passé un partenariat avec Google pour Stadia et Nvidia pour GeForce Now. La marque s’attarde surtout avec son accord avec le premier, au point d’avoir publié un communiqué de presse. On y apprend que les joueurs avec Stadia Pro auront le droit à l’expérience optimale, à savoir la possibilité de jouer en 4K à 60 images par seconde avec du son surround 5.1. En comparaison, ceux avec l’offre gratuite (Stadia Base) joueront en 1080p avec du son stéréo.

Stadia sera disponible sur les TV de LG au second semestre de 2021. Il faudra donc encore patienter un petit moment. Les possesseurs d’une TV de LG pourront télécharger l’application directement sur le LG Content Store. Le constructeur souligne au passage qu’il est le premier à proposer l’application sur les TV avec un support natif.

Pour ce qui est de GeForce Now de Nvidia, c’est un peu plus flou pour l’instant. LG dit que ce sera pour 2021, sans pour autant donner un créneau précis. Il se pourrait que ce soit pour la fin de l’année.

Quels seront les téléviseurs de LG avec Stadia et GeForce Now ? Les modèles de 2021, c’est certain. Après, rien n’est dit pour les modèles de 2020 et ceux d’avant.