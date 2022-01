[CES 2022] Les TV Samsung vont accueillir Stadia et GeForce Now

Samsung annonce que ses téléviseurs de 2022 vont proposer les applications de Stadia, GeForce Now et Utomik pour jouer grâce au cloud gaming. Les applications seront disponibles au téléchargement, mais ne seront pas pré-installées.

Le cloud gaming s’invite sur les TV de Samsung

Dans l’immédiat, Samsung ne précise pas si le support de la 4K sera au rendez-vous pour les jeux via le cloud gaming. Cela semble improbable pour GeForce Now sachant que jouer en 4K est pour l’instant limité à la Shield TV. Concernant Stadia et Utomik, c’est un mystère.

Voici comment Samsung annonce l’arrivée des applications :

Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu’ils aiment grâce aux services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders du secteur – NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik – et ce n’est qu’un début.

Le constructeur précise à The Verge qu’il sera possible d’utiliser une manette PlayStation ou Xbox pour jouer aux jeux sur Stadia, GeForce Now et Utomik. D’autres manettes seront également prises en charge, mais la liste n’est pour l’instant pas dévoilée.

Cette annonce de Samsung a lieu quelques mois après que LG a proposé Stadia et GeForce Now sur ses propres téléviseurs. Les deux constructeurs coréens sont désormais au même niveau sur ce point.