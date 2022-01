[CES 2022] Nvidia dévoile les RTX 3050 et 3090 Ti, de 9 TFLOPS à… 40 TFLOPS !

La pénurie de composants pèse lourdement sur la disponibilité des cartes graphiques pour PC, ce qui n’empêche pas Nvidia de multiplier les annonces. Le fabricant de GPU profite ainsi de la caisse de résonnance du CES pour dévoiler les RTX 3050 et RTX 3090 Ti, deux cartes situées aux deux spectres de la gamme RTX.

La RTX 3050 passe du mobile au desktop avec des argument solides, soit 8 Go de GDDR6, 18 cœurs RT, 73 cœurs Tensor et 2560 cœurs CUDA. C’est évidemment moins bien que la 3060 sur tous les plans (12 Go de GDDR6, 3 584 cœurs CUDA, etc.), mais cela permet tout de même d’atteindre les 9 TFLOPS FP32 (contre 12,7 TFLOPS pour la RTX 3060). La GeForce RTX 3050 sera disponible à la vente le 27 janvier à partir de 249 dollars.

Du côté de la RTX 3090 Ti, c’est bien sûr l’orgie attendue de specs : 24 Go de GDDR6X à 21 Gbits/s (!), 10 752 cœurs CUDA, 336 cœurs Tensor et 84 cœurs RT, le tout avec une bande passante à 1 008 Go/s. Un monstre de puissance absolue qui atteint la barre symbolique des 40 TFLOPS (soit plus de 3 fois la puissance d’affichage d’une Xbox Series X !). La RTX 3090 et ses 35,58 TFLOPS se retrouve dépassée d’une bonne tête. Nvidia n’a pas encore indiqué le tarif et la date de commercialisation de cette carte, mais promet de nouvelles précisions d’ici les prochains jours.