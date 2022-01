Temps X : Igor Bogdanoff meurt à son tour du Covid-19, 6 jours après son frère jumeau

Les jumeaux les plus cultes de France, qui ont fait rêver des générations d’adolescents dans les années 80 avant d’entamer une seconde partie de carrière un peu moins reluisante, font désormais parti du passé. Igor Bogdanoff est mort hier des suites du Covid-19 dans un hôpital parisien, 6 jours seulement après le décès de son frère Grichka (mort lui aussi des suites du Covid-19).

Nés en 1949 à Saint-Lary (Gers) de parents russes, les frères jumeaux Bogdanoff se trouveront très vite une passion commune : la Science-Fiction, et au delà les sciences de l’astronomie de l’astrophysique. Si les qualités de scientifiques des deux frères restent largement à démontrer, nul ne peut nier les talents de vulgarisateurs et de présentateurs qui feront d’Igor et de Grichka les véritables stars de l’émission culte Temps X, première émission de télé en France consacrée à la science fiction, à la vulgarisation scientifique et à la « culture geek » en général.

On ne retracera pas ici le parcours des deux jumeaux après la fin de l’émission culte Temps X (en 1987). Cette seconde partie de vie rentre plus facilement dans les catégories « people », « polémiques » et « affaires judiciaires » que dans la thématique geek de notre site. Reste le souvenir d’une émission unique présentés par d’incroyables vulgarisateurs, passionnés de S.F qui plus est. Temps X, c’est aussi la diffusion en France de séries absolument cultes, comme Le Prisonnier, La Quatrième Dimension, Au delà du Réel, Cosmos 1999, Astrolab 22 ou bien encore Galactica22. Le temps (X ?) qui passe est trop souvent impitoyable.