Grichka Bogdanoff, qui a popularisé la science-fiction dans les années 80, est mort à 72 ans

Malgré les errements scientifiques et judiciaires relativement récents des deux jumeaux les plus célèbres de la télévision française, Igor et Grichka Bogdanoff resteront à jamais les pionniers d’une science fiction populaire dans l’hexagone, les défenseurs d’une véritable culture geek (S.F et science réunis) avant même que le terme « geek » ne soit à la mode.

Nés en 1949 à Saint-Lary (Gers) de parents russes, les frères jumeaux Bogdanoff se trouveront très vite une passion commune : la Science-Fiction, et au delà les sciences de l’astronomie de l’astrophysique. Si les talents de scientifiques des deux frères reste largement à démontrer, nul ne peut nier les talents de vulgarisateurs et de présentateurs qui feront d’Igor et de Grichka les véritables stars de l’émission culte Temps X, première émission de télé en France consacrée à la science fiction, à la vulgarisation scientifique et à la « culture geek » en général.



Diffusée du 6 avril 1979 au 27 juin 1987 (avec entre temps l’intermède « 2002 l’Odyssée du futur »), Temps X restera à jamais comme une série pionnière, qui marquera au fer rouge toute une génération de garçons et de filles passionnés d’espace, de technologie et de science. Il n’est pas exagéré de dire qu’à l’instar de la série Star Trek aux Etats-Unis, Temps X a suscité bien des vocations de scientifiques en France. Les principaux coups d’éclats de l’émission concernent cependant la diffusion de séries de S.F archi cultes, comme Le Prisonnier, La Quatrième Dimension, Au delà du Réel, Cosmos 1999, Astrolab 22 ou bien encore Galactica22.

A partir du début des années 90, la suite de l’aventure est sans doute moins glorieuse pour les deux frères. Les beaux gosses des années 80 laissent la place à des personnages médiatiques au look étrange, aux doctorats largement critiqués par la communauté scientifique et aux interventions médiatiques souvent oubliables. Mais il ne faut jamais oublier ce qui a été, le rôle immensément important de ces deux là sur la démocratisation de la science fiction en France, sur la façon aussi dont la science pouvait se vulgariser avec intelligente et ludique dans la petite lucarne. Grichka Bogdanoff est mort à l’âge de 72 ans, emporté par la Covid-19.