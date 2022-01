Le CES 2022 se terminera un jour plus tôt à cause du Covid-19

Le CES 2022 aura bel et bien lieu, mais il se terminera un jour plus tôt à cause du Covid-19, annoncent les organisateurs du salon high-tech. L’édition de cette année aura lieu du 5 au 7 janvier, et non plus du 5 au 8 comme c’était prévu initialement.

Un jour de moins pour le CES 2022

« Cette décision a été prise comme une mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles de santé déjà mis en place pour le CES », comme la vaccination ou le port du masque obligatoire, indique CTA, l’association organisant l’évènement dans un communiqué.

Plusieurs grandes et petites entreprises, d’Amazon à General Motors en passant par Microsoft, Intel et de nombreuses start-up, ont ces derniers jours annulé ou fortement réduit leur présence physique au CES 2022 alors que les infections au Covid-19 liées au variant Omicron bondissent partout dans le monde. Mais dans le même temps, 143 entreprises ont signé ces deux dernières semaines pour participer au CES et plus de 2 200 exposants seront présents à l’évènement, assure l’organisation. Les stands sont en train d’être installés.

« En tant qu’évènement le plus influent au monde dans le secteur de la tech, le CES tient fermement à être le lieu où se rassembler pour présenter les produits et discuter d’idées destinées à améliorer nos vies », a justifié le patron de l’organisation, Gary Shapiro.

En 2020, pour la dernière édition avant la propagation mondiale de la pandémie, le CES avait accueilli environ 170 000 personnes et plus de 4 500 exposants.