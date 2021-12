CES 2022 : AMD, MSI et OnePlus quittent le navire face à la recrudescence des cas de Covid

La liste des absents s’allonge. Après Microsoft, Facebook et Google, c’est autour de MSI, AMD et OnePlus d’annoncer qu’ils ne participeront pas au prochain CES 2022, le plus salon d’électronique au monde. Le concepteur de processeurs, le fabricant d’ordinateurs et le fabricant de smartphones ont pris cette décision suite à la recrudescence des cas de Covid 19 aux Etats-Unis (plus de 1500 morts/par jour). La firme Proctor & Gamble a aussi annoncé son retrait.

MSI explique ainsi que « depuis décembre, le variant Omicron qui se propage rapidement a provoqué une vague de cas de COVID-19 aux États-Unis. La santé et le bien-être de nos employés, clients et fans sont notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas participer « physiquement » au CES et nous rejoindrons le salon virtuellement avec notre lancement de produit en ligne ». Tout semblait pourtant bien parti pour cette édition 2022, mais à ce rythme, le CES 2022 finira par ne réunir que des startups de la tech qui pour une fois ne recevront pas trop d’ombres des géants américains ou asiatiques.