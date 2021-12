Samsung a multiplié par 4 ses ventes de smartphones pliables en 2021

L’année 2021 fut bonne pour Samsung et ses smartphones pliables, le fabricant révèle que ses ventes ont été multipliées par quatre par rapport à 2020.

Belle progression de Samsung avec les smartphones pliables

Cette année, Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, ce qui l’a aidé à dépasser les projections des analystes qui prévoyaient une multiplication des ventes par trois. Dans les faits, la société a noté qu’un mois après le lancement des smartphones, les deux appareils avaient dépassé les ventes cumulées des smartphones pliables de Samsung en 2020. La firme technologique s’attend à ce que cette croissance se poursuive, le marché des appareils pliables étant attendu pour être multiplié par dix d’ici 2023.

Bien que Samsung n’entre pas dans les détails des ventes, il a noté qu’il y avait respectivement des augmentations de 150% et 140% pour les clients qui sont passés au Galaxy Z Flip 3 par rapport au Galaxy Note 20 et au Galaxy S21. L’enquête interne de l’entreprise a révélé que les consommateurs ont opté pour ses appareils pliables pour un certain nombre de raisons, notamment le design général, les capacités de productivité accrues, la plus grande surface d’écran et plus encore.

Samsung assure qu’il continuera d’investir dans la recherche et le développement pour de futurs smartphones pliables. Le groupe compte aussi continuer sa collaboration avec plusieurs partenaires et développeurs pour avoir de nombreuses applications qui exploitent réellement l’écran et le côté pliable.