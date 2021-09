[Test] Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliable rentre dans l’âge de raison

Samsung veut croire que le smartphone pliable est l’avenir du secteur, preuve en est la persévérance du fabricant qui en est déjà à sa troisième génération de Fold et sa seconde génération de Flip. Le Galaxy Z Fold 3 vient après une seconde gen qui était principalement un énorme correctif des nombreux ratés de la première mouture de Fold (fragilité de la charnière, interface peu adaptée à l’écran). Samsung nous promet cette fois que le Fold ne se contentera pas d’être un smartphone avec l’écran pliable en plus et tout le reste (ou presque) en moins par rapport aux smartphones « conventionnels » : encore plus solide, interface largement repensée pour le format, et surtout, la compatibilité avec le stylet S-Pen, héritage du Galaxy Note (ou de feu Galaxy Note si l’on en croit les rumeurs insistantes). Le Fold se dévoile donc sur le papier comme un smartphone premium en tous points, d’autant plus qu’il s’agit in fine pour Samsung de justifier une facture encore assez lourde. Est-ce donc enfin l’âge de raison pour le Fold ? Notre réponse :

Un design toujours balourd

La technologie ne permet pas encore tous les miracles : au sortir de son boitier, le Galaxy Z Fold 3 reste toujours une petite brique d’1,6 cm d’épaisseur (fermé). Sur ce point, le Z Fold 3 ne se distingue pas vraiment de son prédécesseur, et il ne faut pas se leurrer, cet aspect brique, renforcé par un poids de 270 grammes, risque fort de faire fuir tous ceux qui se sont bien habitués à disposer d’un mobile assez fin et relativement léger dans leur proche.



Certes, la charnières semble encore plus solide (forcément un bon point), mais que Samsung n’ait pas progressé d’un iota en terme de design pose un poil question, d’autant que l’on sait que certains concurrents travaillent sur des smartphones à écran coulissant, forcément nettement plus fins.

Une vrai petite brique…

Un écran externe très qualitatif

Sans surprise, on retrouve le large écran externe 6,2 pouces au format très allongé. Le form factor de l’appareil rend cet écran particulièrement pratique lorsque il est disposé à l’horizontale, le second volet du smartphone permettant de le poser en monde « tente ». Pour les films en 16:9, c’est même un format idéal, mais cela marche tout aussi bien avec les visioconférences. La qualité de cette dalle AMOLED est par ailleurs excellente : les couleurs sont pétantes, le contraste infini, et il est juste dommage que les HP qui l’accompagnent ne soient pas du même niveau de qualité globale. Ces derniers, qui servent aussi lors de l’affichage du grand écran interne pliable, fournissent un rendu sonore qui manque vraiment de punch et de spatialité.

On distingue toujours la pliure centrale correspondant à la zone de la charnière

Une dalle pliable aux progrès limités

La dalle interne, pliable donc, affiche une diagonale de 7,6 pouces. La zone correspondant à la charnière centrale reste encore bien visible, tout comme est bien visible la zone dévolue au capteur photo situé sous la dalle. Etant donné la visibilité de cette cam sous l’écran et la qualité vraiment basse des selfies (forcément lourdement impactée par placement de capteur) on se demande vraiment si Samsung n’aurait pas mieux fait d’en rester ici à l’écran à « poinçon ». Heureusement, le capteur 16 Mpx placé en haut de l’écran externe permet de faire de la visio correctement (mais sans grand écran donc). On note aussi que le revêtement plastifié rend la dalle extrêmement sensible au reflet, et autant dire qu’en plein jour, ce n’est pas toujours Byzance.

En mode « tente », le Galaxy Z Fold 3 s’avère bien pratique pour regarder un film en format 16:9

Le stylet S-Pen : le gros plus

Bon point en revanche, smartphone pliable ne rime plus avec Smartphone « noyable ». Le Galaxy Z Fold 3 est en effet certifié IPX8. Cela signifie qu’il ne faudra pas faire de plongée avec, mais que s’il tombe dans la mare aux canards, il pourra en ressortir en état de marche. Autre bon point, la compatibilité avec le stylet S-Pen (enfin a t-on envie de dire…). Le stylet est impeccablement reconnu dans les applications compatibles, sans temps de latence particulièrement notable (en fait si un peu, mais à peine). Petit point noir, ce stylet ne peut pas être rangé dans l’appareil (à contrario donc du Galaxy Note) et n’est pas livré en standard avec le smartphone (+ 50 euros sur une note déjà salée).

La caméra sous l’écran est malheureusement bien visible

L’écran pliable et la compatibilité avec le Stylet rapprochent clairement le Fold 3 d’une mini tablette. Idéal pour la prise de note à la volée, la lecture de livres numériques , le visionnage de films ou bien encore la consultation de documents professionnels. On retrouve ni plus ni moins les qualités propres à la tablette, mais une tablette que l’on pourrait à volonté ranger dans la poche ;).

La dalle interne recouverte de son revêtement protecteur s’avère extrêmement sujette aux reflets

Des performances au top avec les nouvelles fonctions One UI

Du côté des performances, le Snapdragon Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM fait correctement le job au niveau de l’interface, mais on constate tout de même quelques saccades sur certains jeux 3D (Genshin Impact par exemple). Cela reste globalement fluide, et les quelques nouveautés de l’interface One UI – affichage des apps préinstallées sur deux colonnes, affichage en mode Flex pour les vidéos non compatibles avec le format tablette, outils pour le stylet – fonctionnent sans bouger d’un cil. La capacité de stockage, de 256 ou 512 Go selon le modèle, devrait s’avérer suffisante pour la plupart des usages. Côté réseaux, le mobile est compatible 4G, 5G, et VoLTE.

Des photos très correctes… mais pas plus

La photo n’est pas vraiment l’argument principal d’un smartphone pliable, mais il est à noter que les trois capteurs 12 megapixels du Z Fold 3 s’en sortent avec les honneurs, même si l’on retrouve un peu les travers colorimétriques habituels du fabricant, avec des ciels bleus… trop bleu ou des verts qui ont parfois tendance à virer au violet (et vice et versa). Les clichés sont bien détaillés, le zoom optique x2 (stabilisé OIS) donne de bons résultats, et les ouvertures de f/1.8 à f/2.4 assurent une assez grande versatilité ainsi que des clichés corrects en basse lumière. Si l’on cherche un photophone avant tout, le Z Fold 3 n’est certainement pas le meilleur choix possible, mais ce qu’il fait, il le fait bien.

Les bleus sont toujours trop bleus

L’endurance n’est pas son fort

L’autonomie n’est pas le point fort du Galaxy Z Fold 3. Notre appareil de test a tenu à peine la journée en utilisation constante. Comptez environ une dizaine d’heures d’autonomie écran déplié, et un peu plus de 12 heures avec l’écran externe (smartphone fermé). On est loin des 15 à 20 heures de la plupart des flagships haut de gamme actuels, même si ce n’est pas indigent. La recharge complète s’effectue en 1h30 (25W) .

Conclusion :

Le Galaxy Z Fold 3 a pour principal mérite de faire rentrer le smartphone pliable dans l’âge de raison. L’appareil n’est pas exempt de défauts – autonomie un poil faiblarde, design balourd, partie photo peu excitante, stylet non rattachable et rapport qualité-prix pas top – mais on ne note plus rien qui soit éliminatoire. La faiblesse structurelle des premiers modèles est définitivement du passé, l’interface est enfin à la hauteur, et globalement, la proposition tient la route. Reste ce prix de 1800 euros qui nous semble toujours trop élevé au vu des caractéristiques proposées. L’écran pliable ne fait pas tout, et ne justifie pas à lui seul de telles envolées tarifaires. Ceci étant dit, on a affaire à un smartphone pliable de haut niveau… mais qui manque un peu de quoi nous exciter d’avantage…

